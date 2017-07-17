РФС снял с "Анжи" запрет на регистрацию новых игроков

Музей советских игровых автоматов проведет аукцион в пользу сиротСоциальная ответственность 17 июля, 18:51
ФАС не допустит необоснованного повышения тарифов после отмены сетевого роумингаЭкономика и бизнес 17 июля, 18:47
Ильиных рассказала, что завоевала бронзу ЧМ в прыжках в воду с трамплина с травмой спиныСпорт 17 июля, 18:45
"Нет ничего страшнее соседей": чем мы обязаны королю ужасов Джорджу РомероКультура 17 июля, 18:23
Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлемаСпорт 17 июля, 18:15
Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 17 июля, 18:12
КДК РФС рассмотрит оскорбительное скандирование фанатов на матче за Суперкубок РоссииСпорт 17 июля, 18:02
Промоутер: Кличко еще не принял решения о реванше с ДжошуаСпорт 17 июля, 17:59
Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в СШАМеждународная панорама 17 июля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 июля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с махачкалинского "Анжи" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс- служба РФС.
12 июля палата по разрешению споров РФС запретила "Анжи" регистрировать новых футболистов до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере.
В четверг палата частично удовлетворила заявление "Анжи" о снятии запрета на регистрацию новых игроков, а также удовлетворила ходатайство Ямбере о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов с клуба.
Ямбере выступал за махачкалинский клуб в 2016 году на правах аренды. На его счету 12 матчей в составе "Анжи".