РФС снял с "Анжи" запрет на регистрацию новых игроков

ТАСС, 17 июля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с махачкалинского "Анжи" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс- служба РФС.

12 июля палата по разрешению споров РФС запретила "Анжи" регистрировать новых футболистов до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере.

В четверг палата частично удовлетворила заявление "Анжи" о снятии запрета на регистрацию новых игроков, а также удовлетворила ходатайство Ямбере о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов с клуба.

Ямбере выступал за махачкалинский клуб в 2016 году на правах аренды. На его счету 12 матчей в составе "Анжи".