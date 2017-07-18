Летние Сурдлимпийские игры открываются в турецком Самсуне

ТАСС, 18 июля. Торжественная церемония открытия XXIII летних Сурдлимпийских игр пройдет во вторник в турецком Самсуне. В составе российской команды выступят более 300 спортсменов с нарушениями слуха.

В течение двух недель на Сурдлимпиаде будут разыграны 220 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине. В программу вошли бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт на шоссе, маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.

В Турцию приедут более 3000 спортсменов из 97 стран, что станет рекордом для этих соревнований. Такие государства, как Гватемала, Йемен, Мальта и Филиппины, делегируют на Сурдлимпиаду лишь по одному участнику.

В составе российской сборной в Сурдлимпиаде примут участие 337 спортсменов. В пятницу в музее Победы на Поклонной горе столицы состоялись торжественные проводы российской делегации в Турцию. Приветственные послания сурдлимпийцам передали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сурдлимпиада в Самсуне продлится до 30 июля, соревнования пройдут на двух десятках объектов этого города на черноморском побережье Турции. Талисманом игр стал персонаж в местной национальной одежде, получивший имя Чакыр.

177 медалей четыре года назад

Сборная России была первой в неофициальном медальном зачете на двух последних летних Сурдлимпиадах. В 2013 году в Софии россияне завоевали 177 медалей (67 золотых, 52 серебряных и 58 бронзовых), более чем в три раза по количеству золотых наград опередив ближайших конкурентов из Украины.

Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.

В 2015 году зимние Сурдлимпийские игры впервые прошли в России - в Ханты-Мансийске и Магнитогорске. Команда хозяев победила в неофициальном общем зачете, завоевав 30 медалей, из них 12 - золотых. В 2019 году в итальянском Турине пройдут следующие зимние Сурдлимпийские игры.