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СМИ: "Спартак" заинтересован в приобретении Нойштедтера у "Фенербахче"

Спорт
18 июля, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

По данным портала Sporundibi, красно-белые уже направили запрос в турецкий клуб по трансферу 29-летнего защитника

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Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Спартак" заинтересован в приобретении защитника сборной России по футболу и турецкого "Фенербахче" Романа Нойштедтера. Об этом сообщает турецкий портал Sporundibi.

По информации издания, "Спартак" уже направил запрос в турецкий клуб по трансферу 29-летнего защитника, который также может сыграть и в центре полузащиты. При этом отмечается, что "Фенербахче" заинтересован в данной сделке, чтобы уложиться в требования финансового fair play.

Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле прошлого года, и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций - 2017, но в итоговый состав не попал.

Защитник выступает за "Фенербахче" с 2016 года, ранее он играл за немецкий "Шальке". В прошлом сезоне он провел за турецкую команду 33 матча.

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