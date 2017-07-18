СМИ: "Спартак" заинтересован в приобретении Нойштедтера у "Фенербахче"

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Спартак" заинтересован в приобретении защитника сборной России по футболу и турецкого "Фенербахче" Романа Нойштедтера. Об этом сообщает турецкий портал Sporundibi.
По информации издания, "Спартак" уже направил запрос в турецкий клуб по трансферу 29-летнего защитника, который также может сыграть и в центре полузащиты. При этом отмечается, что "Фенербахче" заинтересован в данной сделке, чтобы уложиться в требования финансового fair play.
Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле прошлого года, и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций - 2017, но в итоговый состав не попал.
Защитник выступает за "Фенербахче" с 2016 года, ранее он играл за немецкий "Шальке". В прошлом сезоне он провел за турецкую команду 33 матча.