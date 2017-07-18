Павлюченкова, Веснина и Касаткина сыграют на турнире WTA в Нью-Хейвене

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ТАСС, 18 июля. Россиянки Анастасия Павлюченкова (18-я "ракетка" мира), Елена Веснина (19) и Дарья Касаткина (31) примут участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Нью-Хейвене. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Также на турнире сыграют полька Агнешка Радваньская (10), словачка Доминика Цибулкова (11), француженка Кристина Младенович (13), чешка Петра Квитова (14) и австралийка Дарья Гаврилова (24).
В 2016 году на турнире в Нью-Хейвене победу одержала Радваньская, а в 2012, 2014 и 2015 годах - Квитова. Россиянки дважды выигрывали данные соревнования. Светлана Кузнецова первенствовала в 2007-м, а Елена Бовина - в 2005 году.
Турнир в Нью-Хейвене пройдет с 18 по 26 августа.