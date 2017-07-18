Сборная Канады по хоккею хочет провести контрольный матч с россиянами перед ОИ-2018

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МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккейная ассоциация Канады отправила Федерации хоккея России (ФХР) запрос на проведение контрольного матча перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
Российские хоккеисты перед Олимпиадой с 24 января начнут подготовительный сбор сначала в Новогорске, а потом под Сеулом.
"Рабочий план подготовки есть: в нем есть договоренность с корейцами и высказанное пожелание от канадцев, - сказал Курбатов. - Более подробно пока говорить не готов, потому что это прерогатива тренерского штаба и руководства сборной".
В последний раз в официальных матчах сборная России играла с канадцами на чемпионате мира - 2017, уступив им со счетом 2:4.
Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.