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Сборная Канады по хоккею хочет провести контрольный матч с россиянами перед ОИ-2018

Спорт
18 июля, 13:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Российские хоккеисты перед Олимпиадой с 24 января начнут подготовительный сбор сначала в Новогорске, а потом под Сеулом

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Дмитрий Курбатов

Дмитрий Курбатов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккейная ассоциация Канады отправила Федерации хоккея России (ФХР) запрос на проведение контрольного матча перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Российские хоккеисты перед Олимпиадой с 24 января начнут подготовительный сбор сначала в Новогорске, а потом под Сеулом.

"Рабочий план подготовки есть: в нем есть договоренность с корейцами и высказанное пожелание от канадцев, - сказал Курбатов. - Более подробно пока говорить не готов, потому что это прерогатива тренерского штаба и руководства сборной".

В последний раз в официальных матчах сборная России играла с канадцами на чемпионате мира - 2017, уступив им со счетом 2:4.

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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