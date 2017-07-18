Утвержден календарь Высшей хоккейной лиги на сезон-2017/18

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ТАСС, 18 июля. Федерация хоккея России (ФХР) утвердила календарь матчей Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) на сезон-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
В новом сезоне выступят 27 клубов. Матч открытия состоится 8 сентября, в нем сыграют "Торпедо" из Усть-Каменогорска и "Зауралье" из Кургана. В регулярном сезоне каждая команда сыграет 52 матча по двухкруговой системе каждый с каждым дома и в гостях. По итогам "регулярки" из 16 лучших команд будет сформировано восемь пар для матчей плей-офф.
Регулярный сезон в ВХЛ продлится 165 календарных дней. Всего в чемпионате будет 15 неигровых дней, включая восьмидневную новогоднюю паузу. В прошлом сезоне неигровых дней было 21.
Также был утвержден новый логотип ВХЛ, который представляет из себя усовершенствованную версию предыдущего логотипа. Как отмечает пресс-служба ФХР, он имеет форму щита, выполнен в стиле минимализма с использованием черно- белой цветовой гаммы. "Отказ от использования цветов российского флага подчеркивает международный статус организации. Стилистически новый логотип отличается от предыдущего логотипа более жестким контуром щита и современными линиями шрифта", - говорится в сообщении.