Женская сборная России по футболу разгромила китаянок в матче Сурдлимпиады

ТАСС, 18 июля. Российский футболистки со счетом 9:0 разгромили соперниц из Китая в первом матче группы А на Сурдлимпиаде, которая проходит в турецком Самсуне.

Татьяна Большакова оформила хет-трик (45, 45, 83-я минуты). По два гола забили Анна Антонова (7, 39) и Нелля Никитина (49, 69). По одному забитому мячу на счету Ольги Никитиной (63) и Маргариты Никулиной (75).

В других матчах группы А сборная Польши со счетом 2:0 обыграла британок, бразильянки со счетом 4:1 были сильнее сборной Турции.

Следующий матч россиянки проведут 20 июля. Им предстоит сыграть с польками.

Сурдлимпийские игры - специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Сурдлимпиада в Самсуне продлится до 30 июля, соревнования проходят на двух десятках объектов этого города на черноморском побережье Турции.