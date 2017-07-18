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Россиянки Буряк и Фахрутдинова стали вторыми в эстафете на ЧЕ по современному пятиборью

Спорт
18 июля, 18:26 UTC+3 ТАСС

Победительницами стали немки Лена Шонеборн и Анника Шле

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Алисэ Фахрутдинова

Алисэ Фахрутдинова

© EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, архив

ТАСС, 18 июля. Россиянки Анна Буряк и Алисэ Фахрутдинова стали серебряными призерами чемпионата Европы по современному пятиборью в эстафете. Турнир проходит в Минске.

Победительницами стали немки Лена Шонеборн и Анника Шле. Третье место заняли белоруски Татьяна Халдоба и Екатерина Орел.

Чемпионат Европы завершится 24 июля.

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