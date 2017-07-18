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Федосеев и Андрейкин сыграли вничью на супертурнире по шахматам в Дортмунде

Спорт
18 июля, 20:44 UTC+3 ТАСС

После трех туров лидируют Маттиас Блюбаум и Радослав Войташек, которые набрали два очка

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ТАСС, 18 июля. Российские шахматисты Владимир Федосеев и Дмитрий Андрейкин сыграли вничью в третьем туре супертурнира в немецком Дортмунде.

Партии между китайцем Юэ Ваном и немцем Ливиу-Дитером Нисипяну, россиянином Владимиром Крамником и поляком Радославом Войташеком, французом Максимом Вашье-Лагравом и немцем Маттиасом Блюбаумом завершились также вничью.

После трех туров лидируют Блюбаум и Войташек, которые набрали два очка. Далее идут Федосеев, Андрейкин, Вашье-Лаграв, Нисипяну (по 1,5), Крамник, Юэ Ван (по 1).

Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.

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