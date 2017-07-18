Прыгунья в длину Клишина стала второй на турнире в швейцарском Беллинцоне

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ТАСС, 18 июля. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, заняла второе место на международном турнире в швейцарском Беллинцоне.
Россиянка показала результат 6,62 метра. Победительницей стала американка Риз Бриттни (6,64), третье место заняла немка Могенара Состене (6,60).
В нынешнем летнем сезоне турнир в Беллинцоне стал шестым для Клишиной на международной арене. В конце мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она стала четвертой с результатом 6,70 м. 2 июня на турнире, который проходил на центральной площади австрийского Инсбрука, Клишина заняла первое место (6,48). На этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло 15 июня спортсменка, прыгнув на 6,75 м, стала второй, а двумя днями позже в словацком Самурине с таким же результатом (6,75) заняла первое место. 6 июля Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне.
Турнир в Беллинцоне стал для Клишиной заключительным стартом перед чемпионатом мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
Клишина на Олимпиаде-2016 была единственной представительницей России на легкоатлетическом турнире, заняв девятое место (6,63).