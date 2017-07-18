Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прыгунья в длину Клишина стала второй на турнире в швейцарском Беллинцоне

Спорт
18 июля, 22:55 дата обновления: 18 июля, 23:06 UTC+3 ТАСС

Россиянка показала результат 6,62 метра

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дарья Клишина

Дарья Клишина

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 18 июля. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, заняла второе место на международном турнире в швейцарском Беллинцоне.

Россиянка показала результат 6,62 метра. Победительницей стала американка Риз Бриттни (6,64), третье место заняла немка Могенара Состене (6,60).

В нынешнем летнем сезоне турнир в Беллинцоне стал шестым для Клишиной на международной арене. В конце мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она стала четвертой с результатом 6,70 м. 2 июня на турнире, который проходил на центральной площади австрийского Инсбрука, Клишина заняла первое место (6,48). На этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло 15 июня спортсменка, прыгнув на 6,75 м, стала второй, а двумя днями позже в словацком Самурине с таким же результатом (6,75) заняла первое место. 6 июля Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне.

Турнир в Беллинцоне стал для Клишиной заключительным стартом перед чемпионатом мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. 

Клишина на Олимпиаде-2016 была единственной представительницей России на легкоатлетическом турнире, заняв девятое место (6,63).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонии
2
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
3
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
4
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Английский "Халл" одержал первую победу под руководством Слуцкого
7
В Донецке провозгласили государство Малороссия
Темы дня
Реклама