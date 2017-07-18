Антон Миранчук: "Локомотив" не испытывает давления из-за плотного календаря РФПЛ

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" не испытывает проблем из-за плотного календаря Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в начале сезона-2017/18. Об этом журналистам рассказал полузащитник железнодорожников Антон Миранчук.
"Локомотив" проведет три матча за восемь дней. 14 июля "Локомотив" уступил в матче за Суперкубок России "Спартаку" со счетом 1:2 в дополнительное время, во вторник в рамках чемпионата России обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0, а 21 июля сыграет против столичного ЦСКА.
"Пока еще все нормально, первая игра была со "Спартаком", силы есть. Ничего не должно вызывать никаких недоумений. Все понимают, что первые матчи нужно начинать с побед и сейчас психологического давления мы не испытываем", - сказал Миранчук.
В следующем туре "Локомотив" сыграет в гостях против столичного ЦСКА.