Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтов

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БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич квалифицировались в финал чемпионата мира в произвольной программе дуэтов с лучшим результатом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
Россиянки заработали 96,6333 балла. Вторыми стали китаянки Цзян Тинтин и Цзян Вэньвэнь (94,9333), третьими - украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно (92,8333).
Финал в этом виде программы пройдет 20 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.