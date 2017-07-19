Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтов

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич квалифицировались в финал чемпионата мира в произвольной программе дуэтов с лучшим результатом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Россиянки заработали 96,6333 балла. Вторыми стали китаянки Цзян Тинтин и Цзян Вэньвэнь (94,9333), третьими - украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно (92,8333).

Финал в этом виде программы пройдет 20 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.