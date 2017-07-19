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Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтов

Спорт
19 июля, 0:33 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 19, июля. /ТАСС

Россиянки показали лучший результат в квалификации

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© EPA/Zsolt Czegledi

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич квалифицировались в финал чемпионата мира в произвольной программе дуэтов с лучшим результатом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Россиянки заработали 96,6333 балла. Вторыми стали китаянки Цзян Тинтин и Цзян Вэньвэнь (94,9333), третьими - украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно (92,8333).

Финал в этом виде программы пройдет 20 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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