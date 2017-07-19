ESSA выявила 53 подозрительных матча во втором квартале 2017 года

ТАСС, 19 июля. Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) сообщила о 53 подозрительных матчах во втором квартале 2017 года, из которых 31 был сыгран в теннисе. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Помимо тенниса, под подозрение попал футбол (15 матчей), баскетбол (5), гандбол (1) и волейбол (1).

В первом квартале 2017 года было зафиксировано 27 случаев подозрительных матчей, 45% из которых приходилось также теннис. В 2016 году было выявлено 130 подозрительных спортивных встреч, из которых 103 приходятся на теннис.

ESSA была основана в 2005 году в целях выявления подозрительных спортивных соревнований с помощью мониторинга ставок.