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Бывший тренер сборной России по футболу Пануччи возглавил команду Албании

Спорт
19 июля, 16:30 UTC+3 ТАСС

Пануччи был ассистентом Фабио Капелло в сборной России с 2012 по 2014 год

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Кристиан Пануччи

Кристиан Пануччи

© rfs.ru

ТАСС, 19 июля. Итальянец Кристиан Пануччи, который был помощником Фабио Капелло в сборной России, назначен на пост главного тренера команды Албании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Албании.

О подробностях соглашения с 44-летним итальянцем не сообщается.

Пануччи был ассистентом Капелло в сборной России с 2012 по 2014 год. После ухода из российской команды тренировал итальянские клубы "Ливорно" и "Тернана".

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