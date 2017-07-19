Бывший тренер сборной России по футболу Пануччи возглавил команду Албании

ТАСС, 19 июля. Итальянец Кристиан Пануччи, который был помощником Фабио Капелло в сборной России, назначен на пост главного тренера команды Албании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Албании.

О подробностях соглашения с 44-летним итальянцем не сообщается.

Пануччи был ассистентом Капелло в сборной России с 2012 по 2014 год. После ухода из российской команды тренировал итальянские клубы "Ливорно" и "Тернана".