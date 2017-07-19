Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спринтер Усэйн Болт выступит на дистанции 100 м и эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне

Спорт
19 июля, 16:59 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что восьмикратный олимпийский чемпион побежит только стометровку

Поделиться
Материал из 1 страницы
Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/YOAN VALAT

ТАСС, 19 июля. Ямайский спринтер Усэйн Болт выступит на чемпионате мира по легкой атлетике - 2017 на дистанциях 100 метров и в эстафете 4х100 метров. Об этом сообщает пресс- служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее сообщалось, что 30-летний спортсмен выступит только на дистанции 100 метров.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Ранее Болт заявил, что завершит карьеру по окончании турнира.

Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро). Также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Болт шесть раз признавался лучшим легкоатлетом мира по версии IAAF.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев отказался парафировать в контактной группе "формулу Штайнмайера"
2
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
3
Госдума приняла закон о курортном сборе
4
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
5
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
6
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Реклама