Спринтер Усэйн Болт выступит на дистанции 100 м и эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне

ТАСС, 19 июля. Ямайский спринтер Усэйн Болт выступит на чемпионате мира по легкой атлетике - 2017 на дистанциях 100 метров и в эстафете 4х100 метров. Об этом сообщает пресс- служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее сообщалось, что 30-летний спортсмен выступит только на дистанции 100 метров.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Ранее Болт заявил, что завершит карьеру по окончании турнира.

Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро). Также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Болт шесть раз признавался лучшим легкоатлетом мира по версии IAAF.