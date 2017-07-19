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СМИ: "Фенербахче" отказал "Спартаку" в трансфере футболиста сборной России Нойштедтера

Спорт
19 июля, 17:31 UTC+3 ТАСС

"Спартак" предложил за 29-летнего футболиста €2 млн и €750 тысяч в случае выполнения игроком ряда условий по итогам сезона

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Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер

© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

ТАСС, 19 июля. Стамбульский "Фенербахче" отклонил предложение московского "Спартака" по трансферу защитника сборной России по футболу Романа Нойштедтера. Об этом сообщает турецкий портал Radyogol.

"Спартак" предложил за 29-летнего футболиста €2 млн и €750 тысяч в случае выполнения игроком ряда условий по итогам сезона. "Фенербахче" заинтересован в продаже футболиста, чтобы уложиться в требования финансового "фэйр- плей". Турецкий клуб хочет получить за игрока €1,5 млн евро и €1,5 млн в конце сезона.

Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле прошлого года, и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций - 2017, но в итоговый состав не попал.

Защитник выступает за "Фенербахче" с 2016 года, ранее он играл за немецкий "Шальке". В прошлом сезоне он провел за турецкую команду 33 матча.

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