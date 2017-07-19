СМИ: "Фенербахче" отказал "Спартаку" в трансфере футболиста сборной России Нойштедтера

ТАСС, 19 июля. Стамбульский "Фенербахче" отклонил предложение московского "Спартака" по трансферу защитника сборной России по футболу Романа Нойштедтера. Об этом сообщает турецкий портал Radyogol.

"Спартак" предложил за 29-летнего футболиста €2 млн и €750 тысяч в случае выполнения игроком ряда условий по итогам сезона. "Фенербахче" заинтересован в продаже футболиста, чтобы уложиться в требования финансового "фэйр- плей". Турецкий клуб хочет получить за игрока €1,5 млн евро и €1,5 млн в конце сезона.

Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле прошлого года, и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций - 2017, но в итоговый состав не попал.

Защитник выступает за "Фенербахче" с 2016 года, ранее он играл за немецкий "Шальке". В прошлом сезоне он провел за турецкую команду 33 матча.