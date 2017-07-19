Участники Всемирной боксерской суперсерии будут проверены на допинг

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МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Участники Всемирной боксерской суперсерии (ВБСС) будут сдавать допинг- тесты в ходе турнира. Об этом ТАСС сообщил один из со- промоутеров ВБСС Калле Зауэрленд.
"Боксеры будут сдавать допинг-тесты", - сказал он.
Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации в весовой категории до 90,71 кг россиянин Мурат Гассиев в рамках ВБСС проведет бой с поляком Кшиштофом Влодарчиком.
Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Дмитрий Кудряшов встретится с "регулярным" чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации кубинцем Юниером Дортикосом.
Остальные пары составили: чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации украинец Александр Усик и немец Марко Хук, чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис из Латвии и кубинец Майк Перес.
Всемирная боксерская суперсерия - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. В январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае. Первый сезон серии пройдет в двух весовых категориях - до 76,2 кг и до 90,71 кг.