Российский вратарь Георгиев подписал контракт с клубом НХЛ "Рейнджерс"

ТАСС, 19 июля. Российский вратарь Александр Георгиев подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения с 21-летним игроком на разглашаются.

В прошедшем сезоне Георгиев провел 27 матчей за клуб чемпионата Финляндии ТПС при показателе надежности 1,70 и проценте отраженных бросков 92,3. Георгиев является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2016 года в составе сборной России.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with goaltender Alexandar Georgiev. — New York Rangers (@NYRangers) 19 июля 2017 г.