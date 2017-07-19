Российский вратарь Георгиев подписал контракт с клубом НХЛ "Рейнджерс"

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ТАСС, 19 июля. Российский вратарь Александр Георгиев подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали соглашения с 21-летним игроком на разглашаются.
В прошедшем сезоне Георгиев провел 27 матчей за клуб чемпионата Финляндии ТПС при показателе надежности 1,70 и проценте отраженных бросков 92,3. Георгиев является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2016 года в составе сборной России.
OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with goaltender Alexandar Georgiev.— New York Rangers (@NYRangers) 19 июля 2017 г.