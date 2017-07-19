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Генменеджер "Далласа": Ничушкин вернется в НХЛ после олимпийского сезона

Спорт
19 июля, 21:37 UTC+3 ТАСС

По словам Джима Нилла, 22-летний российский нападающий должен воспользоваться возможностью выступить на Олимпийских играх 2018 года

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Валерий Ничушкин в матче этапа Еврохоккейтура "Кубок Карьяла" между сборными командами Швеции и России

Валерий Ничушкин в матче этапа Еврохоккейтура "Кубок Карьяла" между сборными командами Швеции и России

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 19 июля. Российский нападающий Валерий Ничушкин вернется в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" в сезоне-2018/19. Об этом сообщил генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

"Я разговаривал с Валерием, у него есть обязательство перед клубом, и он знает об этом, - сказал Нилл. - Он должен вернуться еще на один год. Я сказал ему, что у него есть возможность сыграть за сборную на Олимпиаде, и он должен воспользоваться ей. Этот год станет временем развития для него, через год он вернется".

Ничушкин был задрафтован "Далласом" под 10-м номером в 2013 году. За три сезона в НХЛ он провел 166 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 23 шайбы и сделал 41 результативную передачу. В 2016 году нападающий перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, который выкупил права на игрока у московского "Динамо". В прошедшем сезоне Ничушкин провел за московский клуб 45 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. 

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