ПСЖ победил "Рому" по пенальти в матче Международного кубка чемпионов в США

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ТАСС, 20 июля. Французский футбольный клуб "Пари Сен- Жермен" победил итальянскую "Рому" в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов. Матч проходил в США.
Основное время завершилось со счетом 1:1, в составе парижан отличился Маркиньос (36-я минута), у римлян голом отметился Садик Умар (60). В серии пенальти ПСЖ оказался сильнее - 5:3.
Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В рамках турнира в США матчи также проведут английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", испанские "Реал" и "Барселона", итальянский "Ювентус", в Сингапуре - немецкая "Бавария", итальянский "Интер" и английский "Челси", в Китае - немецкие "Бавария" и "Боруссия", английский "Арсенал", итальянские "Милан" и "Интер", французский "Лион".
Команды борются за первенство в импровизированной турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.