Российские ватерполистки разгромили команду Казахстана и вышли в плей-офф ЧМ

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БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду Казахстана со счетом 15:6 и вышла в плей- офф соревнований по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.
Российские ватерполистки набрали четыре очка в группе и заняли третье место, уступив по дополнительным показателям командам Греции и Австралии, которые стали первыми и вторыми соответственно.
В стартовой встрече россиянки выиграли у гречанок - 9:7, а в матче второго тура уступили команде Австралии - 5:8.
Встречу 1/8 финала россиянки проведут 22 июля, соперник станет известен позднее.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.