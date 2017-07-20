Российские ватерполистки разгромили команду Казахстана и вышли в плей-офф ЧМ

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду Казахстана со счетом 15:6 и вышла в плей- офф соревнований по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

Российские ватерполистки набрали четыре очка в группе и заняли третье место, уступив по дополнительным показателям командам Греции и Австралии, которые стали первыми и вторыми соответственно.

В стартовой встрече россиянки выиграли у гречанок - 9:7, а в матче второго тура уступили команде Австралии - 5:8.

Встречу 1/8 финала россиянки проведут 22 июля, соперник станет известен позднее.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.