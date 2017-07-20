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Фазель: в хоккейном турнире ОИ-2018 будут соревноваться лучшие команды, а не игроки

Спорт
20 июля, 14:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Президент IIHF считает, что важнее, чтобы на Играх выступали именно хорошие команды, и необязательно, чтобы в них были громкие имена

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Рене Фазель

Рене Фазель

© EPA/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужской хоккейный олимпийский турнир в Пхенчхане станет соревнованием лучших команд, а не игроков. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF), член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель.

В середине июня Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2017/18, в котором не предусмотрена пауза на Олимпиаду. Это связано с тем, что НХЛ и МОК не пришли к соглашению по участию хоккеистов лиги на Играх, о чем было объявлено в апреле. Ранее издание Washington Post со ссылкой на президента Американской хоккейной лиги (АХЛ) Дэвида Эндрюса сообщило, что клубы проинформированы о возможности национальных сборных вызывать хоккеистов из этой лиги на Олимпийские игры. Решение касается только игроков, не имеющих контракты с клубами НХЛ.

"Мы знаем, что игроки из НХЛ являются лучшими в мире. Но гораздо важнее, чтобы на Играх выступали именно хорошие команды, и необязательно, чтобы в них были громкие имена, - сказал Фазель. - Я знаю, что национальные федерации ведут большую работу, чтобы собрать именно хорошие команды. Считаю, что нас ожидает очень интересный турнир в Пхенчхане на самом высоком уровне".

Мужской и женский хоккейные олимпийские турниры пройдут с 10 по 25 февраля на двух аренах в прибрежном кластере Игр.

"Что касается организации соревнований, то были проблемы со льдом, но сейчас, думаю, они решены. Впереди нас ждет заключительный визит координационной комиссии МОК в Пхенчхан в конце августа. Обе арены хорошие, но не забывайте, что нужно улучшать условия проведения женского турнира", - отметил глава IIHF.

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