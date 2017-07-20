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Француз Баргиль выиграл 18-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
20 июля, 19:00 UTC+3 ТАСС

В общем зачете лидерство сохранил британец Крис Фрум

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Уоррен Баргиль

Уоррен Баргиль

© EPA/YOAN VALAT

ТАСС, 20 июля. Французский велогонщик Уоррен Баргиль из команды Team Sunweb одержал победу на 18-м этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию 179,5 км он преодолел за 4 часа 40 минут 33 секунды.

Вторым стал колумбиец Дарвин Атапума (UEA Team Emirates), третье место занял соотечественник победителя Ромен Барде из команды AG2R La Mondiale.

В общем зачете сохранил лидерство британец Крис Фрум из команды "Скай" (78:08.19). Вторым идет Барде (+0.23), на третьей позиции расположился колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale Drapac (+0.29).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.

Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских Полях Парижа.

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