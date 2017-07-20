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"Краснодар" сыграет с датским "Люнгбю" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

Спорт
20 июля, 19:56 дата обновления: 20 июля, 20:21 UTC+3 ТАСС

Первый матч между соперниками пройдет 27 июля в Краснодаре, ответный - 3 августа в Дании

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Футболисты "Краснодара"

Футболисты "Краснодара"

© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 20 июля. Российский футбольный клуб "Краснодар" сыграет с датским "Люнгбю" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам ответных встреч предыдущего отборочного этапа.

В четверг "Люнгбю" на своем поле победил братиславский "Слован" со счетом 2:1. Данный результат позволил "Люнгбю", который победил словацкий клуб и в первом матче второго раунда (1:0), по итогам двух встреч выйти в следующий квалификационный этап.

"Краснодар" попал в число "сеяных" команд третьего раунда по клубному рейтингу. Первый матч между соперниками пройдет 27 июля в Краснодаре, ответный - 3 августа в Дании.

Представление соперника

Люнгбю" представляет одноименный северный пригород Копенгагена и является двукратным чемпионом Дании - 1983 и 1992 гг. Клуб был основан в 1921 году, однако "золотой" период команды пришелся на 80-е годы прошлого века. Последний титул "Люнгбю" оформил 25 лет назад - накануне триумфального для сборной Дании чемпионата Европы, где выступали четверо футболистов клуба, включая полузащитника Хенрика Ларсена. Он стал одним из лучших бомбардиров турнира, забив три мяча, в том числе два - в полуфинале с командой Нидерландов.

В прошлом сезоне "Люнгбю" наконец удалось вновь стать призером чемпионата Дании - третье место. Причем клуб лишь в 2016 году вернулся в элиту - 16 лет назад клуб они был отправлен во вторую лигу. Взлет "Люнгбю" оказался возможным благодаря тренеру Давиду Нильсену, который возглавил команду в 2015 году. Самым известным для российских болельщиков игроком "Люнгбю" является 29-летний левый защитник Микаэль Лумб, который выступал за "Зенит".

В первом раунде квалификации Лиги Европы "Люнгбю" переиграл валлийский клуб "Бангор Сити" (1:0, 3:0), причем крупной победы добился на выезде. Норвежский форвард Кристоффер Ларссон забил два мяча в ворота "Бангора", а лучший бомбардир "Люнгбю" 31-летний Йеппе Кьер принес команде победу в Братиславе. В домашней встрече со словаками отличились полузащитники Миккель Рюгор Йенсен и Мартин Эрнсков. На домашнем стадионе "Люнгбю" установлено 3000 сидячих мест. 

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