Россиянка Гатауллина вышла в финал юниорского ЧЕ в прыжках с шестом

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ТАСС, 20 июля. Выступающая под нейтральным флагом российская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина вышла в финал юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в итальянском Гроссетто.
Российская спортсменка выступала в группе В и с первой попытки взяла планку 4 метра 5 см. Финальные соревнования в прыжках с шестом пройдут в субботу.
На участие в юниорском первенстве Европы претендовали 10 россиян, но допущены были только четверо: Яна Смердова, Сергей Широбоков (оба - спортивная ходьба), Полина Миллер (прыжки с шестом) и Гатауллина. В соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) они выступают под нейтральным флагом.
Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров завершится 23 июля.