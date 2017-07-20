Команда Аршавина "Кайрат" не смогла выйти в третий раунд квалификации Лиги Европы

ТАСС, 20 июля. Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" не сумел выйти в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам ответных встреч второго раунда.

В четверг "Кайрат" проиграл в гостях албанскому "Скендербеу" со счетом 0:2. Первый гол на 50-й минуте встречи забил Сабьен Лилай, который спустя 25 минут получил вторую желтую карточку и был удален с поля, на 83-й минуте отличился Себино Плаку. На 86-й минуте был удален футболист "Кайрата" Сесар Арсо. В первой встрече неделю назад соперники сыграли вничью - 1:1.

За "Кайрат" выступает бывший капитан сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Аршавин. 36-летний полузащитник в четверг провел на поле весь матч.

В третьем раунде албанцы встретятся с чешской "Младой Болеслав". Первый матч пройдет 27 июля, ответный - 3 августа.