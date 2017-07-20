Команда Аршавина "Кайрат" не смогла выйти в третий раунд квалификации Лиги Европы

ЦСКА и "Локомотив" сыграют в стартовом матче второго тура чемпионата России по футболуСпорт 21 июля, 0:14
Останки Сальвадора Дали эксгумировали по иску женщины, утверждающей, что она его дочьОбщество 20 июля, 23:09
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin ParkКультура 20 июля, 22:37
О. Джея Симпсона досрочно освободят из тюрьмыПроисшествия 20 июля, 22:24
Захаров готов был стать бойцом MMA, если бы ушел из прыжков в водуСпорт 20 июля, 22:07
В Совфеде считают, что СМИ поторопились с назначением КислякаПолитика 20 июля, 22:00
"Бней Иегуда" стал соперником "Зенита" по третьему раунду квалификации Лиги ЕвропыСпорт 20 июля, 21:54
WBA дисквалифицировала Шэннона Бриггса на шесть месяцев за допингСпорт 20 июля, 21:40
Прыгун в воду Захаров заявил, что мог завоевать золото ЧМ, но рад третьему местуСпорт 20 июля, 21:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 июля. Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" не сумел выйти в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам ответных встреч второго раунда.
В четверг "Кайрат" проиграл в гостях албанскому "Скендербеу" со счетом 0:2. Первый гол на 50-й минуте встречи забил Сабьен Лилай, который спустя 25 минут получил вторую желтую карточку и был удален с поля, на 83-й минуте отличился Себино Плаку. На 86-й минуте был удален футболист "Кайрата" Сесар Арсо. В первой встрече неделю назад соперники сыграли вничью - 1:1.
За "Кайрат" выступает бывший капитан сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Аршавин. 36-летний полузащитник в четверг провел на поле весь матч.
В третьем раунде албанцы встретятся с чешской "Младой Болеслав". Первый матч пройдет 27 июля, ответный - 3 августа.