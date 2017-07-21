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ЦСКА и "Локомотив" сыграют в стартовом матче второго тура чемпионата России по футболу

Спорт
21 июля, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В параллельном матче "Анжи" примет "Амкар"

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Двумя матчами в Москве и Каспийске в пятницу стартует второй тур чемпионата России по футболу. ЦСКА принимает земляков из "Локомотива", "Анжи" сыграет с пермским "Амкаром".

Матч между ЦСКА и "Локомотивом" был перенесен с субботы из-за предстоящего дебюта армейцев в еврокубковом сезоне. ЦСКА первым из российских клубов проведет международный официальный матч. Во вторник армейцам предстоит в гостях сыграть с греческим клубом АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Оба столичных клуба стартовали в чемпионате страны с побед. Армейцы в гостях обыграли "Анжи" со счетом 3:1, хотя и испытали проблемы в обороне. Махачкалинцы не сумели использовать свои шансы, и команда Виктора Гончаренко победила достаточно уверенно.

ЦСКА начал новый сезон без новичков, потеряв при этом сербского хавбека Зорана Тошича, у которого закончился контракт. Гончаренко в матче с "Анжи" дал понять, что будет доверять молодежи - во втором тайме на замену вышли 20-летний Тимур Жамалетдинов, а также Федор Чалов и Константин Кучаев, которые на год моложе. При этом белорусский наставник ЦСКА использовал новый вариант в атаке, когда Алан Дзагоев фактически выполнял роль нападающего.

По подобной схеме начал сезон и "Локомотив", который провел уже два матча. Уступив "Спартаку" во встрече за Суперкубок России (1:2), команда Юрия Семина затем не без труда взяла верх над тульским "Арсеналом" (1:0), когда единственный мяч провел грузинский защитник Соломон Кверквелия. Семин также определил своего самого креативного полузащитника Алексея Миранчука в атаку, где он помогал бразильцу Ари (в ЦСКА эту роль выполняет Витиньо).

В прошлом сезоне ЦСКА нанес "Локомотиву" самое крупное поражение в сезоне - 4:0. Матч состоялся на домашнем стадионе ЦСКА 26 апреля, и еще до перерыва армейцы забили три мяча в ворота Гилерме. Предстоящая встреча пройдет на "ВЭБ-Арене", начало - 19:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев из Москвы. Победитель матча единолично возглавит турнирную таблицу чемпионата.

Гаджиев приедет в Дагестан

В 19:30 мск на "Анжи-Арене" махачкалинский клуб начнет встречу с "Амкаром", который тренирует дагестанский специалист Гаджи Гаджиев. Обе команды начали сезон с поражений - "Анжи" на своем поле уступил ЦСКА, пермяки в гостях проиграли "Ахмату" (0:1). "Анжи" вновь серьезно обновил состав, хотя и в целом провел неплохой матч против армейцев в атаке. Пермяки представили в Грозном лишь двух новичков - голкипера Артура Нигматуллина и защитника Михаила Сивакова, но практически не создали проблем футболистам "Ахмата".

В прошлом сезоне "Анжи" и "Амкар" обменялись домашними победами, причем оба матча состоялись в 2016 году, когда махачкалинцев тренировал чешский специалист Павел Врба. В нынешнем году "Амкар" сумел одержать всего одну победу в 14 матчах - над "Зенитом", а безвыигрышная серия пермяков составляет уже 12 матчей за четыре месяца.

Главным арбитром матча "Анжи" - "Амкар" назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Второй тур чемпионата России продолжится в субботу, когда сыграют "Зенит" - "Рубин" и "Краснодар" - "Тосно". В воскресенье встречаются "Уфа" - "Спартак", "Динамо" - "Урал" и "Ростов" - "Ахмат", в понедельник состоится встреча "Арсенала" и хабаровского СКА.

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