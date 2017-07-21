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CAS отклонил апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко

Спорт
21 июля, 13:19 UTC+3 ТАСС

Полузащитник был дисквалифицирован на два года из-за того, что в его допинг-пробе был найден кокаин

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Роман Еременко

Роман Еременко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 21 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

При этом CAS установил дату отсчета начала дисквалификации - 6 октября 2016 года. Соответственно, дисквалификация футболиста закончится 6 октября 2018 года.

Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов между немецким "Байером" и ЦСКА (2:2), в которой был найден кокаин. Футболист подал апелляцию в УЕФА, но юрисдикционные органы УЕФА оставили в силе двухлетнюю дисквалификацию, при этом сняв с 30-летнего игрока полное отстранение от деятельности в футболе.

Срок контракта Еременко с ЦСКА истек 30 июня. Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского "Рубина". За московскую команду он провел в различных турнирах 77 матчей, забив 20 мячей. В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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