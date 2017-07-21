ФК "Хайдук" наказан матчем без зрителей в Лиге Европы за расистское поведение фанатов

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ТАСС, 21 июля. Хорватский футбольный клуб "Хайдук" проведет домашний матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы без зрителей из-за расистского поведения своих фанатов в матче второго раунда против болгарского "Левски". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Кроме того, клуб оштрафован на €50 тысяч. Еще €5 тысяч клубу придется выплатить за бросание фанатами посторонних предметов.
Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы межу "Хайдуком" и болгарским "Левски" прошел 13 июля в хорватском Сплите и завершился минимальной победой хозяев (1:0). Перед матчем между фанатами случались столкновения, в которых в итоге пострадали три болгарских болельщика.
В ответном матче победу также одержал "Хайдук" (2:1) и вышел в третий раунд квалификации, в котором встретится с датским "Брондбю". Первая встреча пройдет 27 июля в Дании, ответная - 3 августа в Хорватии без зрителей.