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ФК "Хайдук" наказан матчем без зрителей в Лиге Европы за расистское поведение фанатов

Спорт
21 июля, 14:08 UTC+3 ТАСС

Кроме того, клуб оштрафован на €50 тысяч

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ТАСС, 21 июля. Хорватский футбольный клуб "Хайдук" проведет домашний матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы без зрителей из-за расистского поведения своих фанатов в матче второго раунда против болгарского "Левски". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кроме того, клуб оштрафован на €50 тысяч. Еще €5 тысяч клубу придется выплатить за бросание фанатами посторонних предметов.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы межу "Хайдуком" и болгарским "Левски" прошел 13 июля в хорватском Сплите и завершился минимальной победой хозяев (1:0). Перед матчем между фанатами случались столкновения, в которых в итоге пострадали три болгарских болельщика.

В ответном матче победу также одержал "Хайдук" (2:1) и вышел в третий раунд квалификации, в котором встретится с датским "Брондбю". Первая встреча пройдет 27 июля в Дании, ответная - 3 августа в Хорватии без зрителей.

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