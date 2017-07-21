Бой Устинов - Окендо за титул чемпиона мира по версии WBA может пройти 2 октября в Баку

Солнечный камень на голубой земле: кому доступны тайны калининградского янтаряВ стране 21 июля, 15:02
Глава ФСПР: Губайдуллина может стать новой звездой российского современного пятиборьяСпорт 21 июля, 15:00
Корпорация ExxonMobil и ее бизнес в России. ДосьеБиографии и справки 21 июля, 14:59
Попова: безопасность спиннеров для детей изучают в разных институтах РоссииОбщество 21 июля, 14:57
УЕФА разрешил провести первый матч между "Бней Иегудой" и "Зенитом" в ИзраилеСпорт 21 июля, 14:55
СМИ: Германия замораживает поставки вооружения в ТурциюМеждународная панорама 21 июля, 14:46
"Лесная амнистия" как решение проблемы спорных земельОбщество 21 июля, 14:45
"Галс-Девелопмент" предоставляет скидку на проекты в рамках Black Friday Real Estate 2017Новости партнеров 21 июля, 14:41
Россияне Минибаев и Бондарь вышли в полуфинал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду с вышкиСпорт 21 июля, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между россиянином Александром Устиновым и пуэрториканцем Фресом Окендо может пройти 2 октября в Баку. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина Владимир Хрюнов.
"Мы обсуждаем проведение боя Устинов - Окендо 2 октября в Баку. Там же планируется бой Заба Джуды", - сказал Хрюнов.
Ранее стало известно, что WBA дисквалифицировала на полгода американца Шэннона Бриггса за употребление допинга. Боксер сдал положительную пробу перед боем с Окендо. Анализ Бриггса, проводимый Ассоциацией по добровольному тестированию (VADA), показал повышенный уровень тестостерона, в итоге поединок был отменен.
Таким образом, Устинов стал обязательным претендентом на проведение титульного боя с Окендо. Всего в активе Устинова 34 победы (25 нокаутом) и одно поражение. На счету Окендо 37 побед (24 нокаутом) и восемь поражений.