Бой Устинов - Окендо за титул чемпиона мира по версии WBA может пройти 2 октября в Баку

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между россиянином Александром Устиновым и пуэрториканцем Фресом Окендо может пройти 2 октября в Баку. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина Владимир Хрюнов.

"Мы обсуждаем проведение боя Устинов - Окендо 2 октября в Баку. Там же планируется бой Заба Джуды", - сказал Хрюнов.

Ранее стало известно, что WBA дисквалифицировала на полгода американца Шэннона Бриггса за употребление допинга. Боксер сдал положительную пробу перед боем с Окендо. Анализ Бриггса, проводимый Ассоциацией по добровольному тестированию (VADA), показал повышенный уровень тестостерона, в итоге поединок был отменен.

Таким образом, Устинов стал обязательным претендентом на проведение титульного боя с Окендо. Всего в активе Устинова 34 победы (25 нокаутом) и одно поражение. На счету Окендо 37 побед (24 нокаутом) и восемь поражений.