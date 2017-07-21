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Бой Устинов - Окендо за титул чемпиона мира по версии WBA может пройти 2 октября в Баку

Спорт
21 июля, 14:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам представителя россиянина Владимира Хрюнова, там же планируется бой Заба Джуды

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МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между россиянином Александром Устиновым и пуэрториканцем Фресом Окендо может пройти 2 октября в Баку. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина Владимир Хрюнов.

"Мы обсуждаем проведение боя Устинов - Окендо 2 октября в Баку. Там же планируется бой Заба Джуды", - сказал Хрюнов.

Ранее стало известно, что WBA дисквалифицировала на полгода американца Шэннона Бриггса за употребление допинга. Боксер сдал положительную пробу перед боем с Окендо. Анализ Бриггса, проводимый Ассоциацией по добровольному тестированию (VADA), показал повышенный уровень тестостерона, в итоге поединок был отменен.

Таким образом, Устинов стал обязательным претендентом на проведение титульного боя с Окендо. Всего в активе Устинова 34 победы (25 нокаутом) и одно поражение. На счету Окендо 37 побед (24 нокаутом) и восемь поражений.

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