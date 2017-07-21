Журман, выступающий в плавании в ластах, принес России первое золото на Всемирных играх

ТАСС, 21 июля. Россиянин Дмитрий Журман завоевал золотую медаль в соревнованиях по плаванию в ластах по поверхности воды на дистанции 50 метров на Всемирных играх, которые проходят в польском Вроцлаве.

Россиянин преодолел дистанцию за 34,7 секунды. Вторым финишировал немец Макс Пошарт (+0,14). Бронзу завоевал россиянин Павел Кабанов (+0,22).

Эти медали стали первыми для сборной России на нынешних Всемирных играх, которые стартовали в четверг.

Журман впервые в карьере выиграл Всемирные игры. Ранее он три раза завоевывал золото на чемпионатах мира, также в его активе серебро и две бронзы мировых первенств. На чемпионате Европы в 2014 году он по разу стал золотым, серебряным и бронзовым медалистом.

Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта-Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.