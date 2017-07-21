Тренер: сборная России по дзюдо перевыполнила план по медалям на Сурдлимпиаде

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МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление российских дзюдоистов на летней Сурдлимпиаде можно назвать очень успешным, команда перевыполнила план по количеству завоеванных медалей. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер национальной сборной Александр Лукичев.
Сурдлимпийские игры - специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. В пятницу на Сурдлимпиаде, которая проходит в турецком Самсуне, сборная России по дзюдо завоевала пять золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали.
"По сравнению с прошлыми Играми мы план перевыполнили. Это большой успех. Из ребят хочу отметить Константина Попова, который очень надежно отборолся, Рината Кадырова, Рустама Ахметова, они показали прекрасный результат. Также девочки отлично выступили, помогли команде занять первое место в неофициальном зачете", - сказал Лукичев.
"Уровень организации нельзя назвать отличным, но он хороший", - добавил специалист.
Помимо дзюдо, на Сурдлимпиаде разыгрываются медали в 20 дисциплинах: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт на шоссе, маунтинбайк, гандбол, гольф, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол. В составе российской сборной в соревнованиях принимают участие 337 спортсменов. Состязания завершатся 30 июля.