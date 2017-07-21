Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал чемпионата мира

Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал чемпионата мираСпорт 21 июля, 19:29
Лесун и еще три российских пятиборца вышли в финал чемпионата ЕвропыСпорт 21 июля, 19:21
"Ростов" весной проведет на арене ЧМ-2018 три тестовых матчаСпорт 21 июля, 19:16
Новые требования к застройщикам снизят риски, но вызовут передел рынкаЭкономика и бизнес 21 июля, 19:15
NYT: Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого домаМеждународная панорама 21 июля, 19:11
Норвежец Боассон Хаген выиграл 19-й этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 21 июля, 19:06
Лавров рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с ТрампомПолитика 21 июля, 18:52
Шибалов назвал 13-й этап самым сложным на ралли "Шелковый путь"Спорт 21 июля, 18:34
США ввели запрет на поездки американцев в КНДРМеждународная панорама 21 июля, 18:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 июля. Российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в финал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
В полуфинале россиянка со счетом 15:6 победила итальянку Арианну Эриго, которая является олимпийской чемпионкой 2012 года в командном турнире.
Соперник Дериглазовой по финалу определится во втором полуфинале, где встретятся француженка Изаора Тибюс и итальянка Элис Волпи.
Финал пройдет позднее в пятницу.