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Вратарь "Локомотива" Гилерме поддерживает лимит на легионеров в заявке по схеме "10+15"

Спорт
21 июля, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

5 июля президент РФС Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке

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Маринато Гилерме

Маринато Гилерме

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) нужен лимит на легионеров в заявке по схеме "10+15". Такое мнение журналистам высказал голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме.

Лимит по схеме "6+5", действующий сейчас в РФПЛ, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. 5 июля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке. Лимит "10+15" в заявке предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

"Я не против данной системы, у легионеров гораздо больше опыта. Не говорю, что российские футболисты плохого уровня, но на мой взгляд при схеме "7+4" уровень чемпионата был выше, поэтому, повторюсь, я только поддерживаю новую схему", - сказал Гилерме.

В пятницу "Локомотив" победил ЦСКА (3:1) в гостевом матче второго тура чемпионата России. "Мы помнили прошлое поражение в том сезоне и хотели максимально реабилитироваться перед своими болельщиками. Никто не считал нас сегодня фаворитами, но мы выиграли. Выполнили установку, которую дал тренер на игру и одержали победу", - сообщил Гилерме.

"Сложно, когда дается мало времени на подготовку, и я как футболист не понимаю, почему перенесли игру. ЦСКА играет в Лиге чемпионов, но надо смотреть и на другие стороны. Нам тогда не пошли навстречу перед финалом Кубка, я понимаю, что это решает РФС, но считаю, что нужно учитывать обе стороны", - сказал Гилерме.

Локомотив" возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах, ЦСКА с тремя очками идет шестым. В следующем туре "Локомотив" 30 июля примет махачкалинский "Анжи", днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".

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