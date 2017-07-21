Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России завоевала пять золотых медалей в первый день Всемирных игр

Спорт
21 июля, 23:25 UTC+3 ТАСС

Также в активе национальной команды четыре серебряные и две бронзовые награды

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 июля. Сборная России завоевала пять золотых, четыре серебряные и два бронзовые медали в первый соревновательный день Всемирных игр, которые проходят в польском Вроцлаве.

Арина Аверина завоевала две золотые медали в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и с мячом. В активе ее сестры Дины Авериной два серебра в этих дисциплинах.

Дмитрий Журман стал первым в плавании в ластах по поверхности воды на дистанции 50 метров, Павел Кабанов - третий. Валерия Барановская одержала победу в плавании в ластах по поверхности воды на 200 метров, установив рекорд мира со временем 1 минута 25,41 секунды. В этом же заплыве второе место заняла Екатерина Михайлушкина. Женская российская четверка в составе Барановской, Михайлушкиной, Анны Бер и Александры Скурлатовой стала первой в плавании в ластах в эстафете 4х100 метров.

Мужская сборная России в составе Данила Чаюна, Гарсевана Джаназяна, Кирилла Куликова, Алексея Журавлева, Кирилла Лобазнюка, Романа Семенова, Дениса Шурупова, Алексея Журавлева завоевала серебро в соревнованиях по спортивной аэробике в танцевальной гимнастике. Алексей Рубцов стал вторым в спортивном скалолазании в дисциплине боулдеринг (соревновании на серии коротких сложных трасс).

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете. Вторыми идут итальянцы (четыре золотые, две серебряные, две бронзовые награды), третьими - немцы (2-4-1).

Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
2
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
3
Суд ЕС снял обеспечительные меры по иску Польши по газопроводу OPAL
4
Дочь Немцова просит Верховный суд отменить приговор по делу об убийстве отца
5
Додон: вывод российских войск из Приднестровья связан с решением проблемы республики
6
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
7
Путин рассказал историю о кремлевских поварах, перепутавших морские и куриные гребешки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама