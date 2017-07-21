Сборная России завоевала пять золотых медалей в первый день Всемирных игр

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ТАСС, 21 июля. Сборная России завоевала пять золотых, четыре серебряные и два бронзовые медали в первый соревновательный день Всемирных игр, которые проходят в польском Вроцлаве.
Арина Аверина завоевала две золотые медали в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и с мячом. В активе ее сестры Дины Авериной два серебра в этих дисциплинах.
Дмитрий Журман стал первым в плавании в ластах по поверхности воды на дистанции 50 метров, Павел Кабанов - третий. Валерия Барановская одержала победу в плавании в ластах по поверхности воды на 200 метров, установив рекорд мира со временем 1 минута 25,41 секунды. В этом же заплыве второе место заняла Екатерина Михайлушкина. Женская российская четверка в составе Барановской, Михайлушкиной, Анны Бер и Александры Скурлатовой стала первой в плавании в ластах в эстафете 4х100 метров.
Мужская сборная России в составе Данила Чаюна, Гарсевана Джаназяна, Кирилла Куликова, Алексея Журавлева, Кирилла Лобазнюка, Романа Семенова, Дениса Шурупова, Алексея Журавлева завоевала серебро в соревнованиях по спортивной аэробике в танцевальной гимнастике. Алексей Рубцов стал вторым в спортивном скалолазании в дисциплине боулдеринг (соревновании на серии коротких сложных трасс).
Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете. Вторыми идут итальянцы (четыре золотые, две серебряные, две бронзовые награды), третьими - немцы (2-4-1).
Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.