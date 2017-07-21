Системный сбой: футболисты ЦСКА проиграли "Локомотиву", пропустив непривычно много

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл в дерби "Локомотиву", впервые за долгое время пропустив так много в домашнем матче чемпионата России по футболу, после встречи главный тренер армейцев Виктор Гончаренко признал наличие системной проблемы в обороне. Яркий успех железнодорожников омрачился потерей основного форварда Ари.

Матч второго тура чемпионата страны, который прошел на стадионе ЦСКА, завершился победой "Локомотива" со счетом 3:1. В составе железнодорожников отличились Джефферсон Фарфан (23-я минута), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74), у армейцев - Витиньо (42).

Много авантюрных действий

ЦСКА в последний раз пропускал три мяча в домашнем матче чемпионата страны почти пять лет назад - 4 августа 2012 года в игре с "Зенитом" (1:3). После этого армейцы пропускали так много считанное количество раз, и происходило это в основном в играх Лиги чемпионов. С учетом игры первого тура с "Анжи" (3:1) армейцы пропустили четыре мяча - столько же, сколько в 13 встречах чемпионата во второй части прошлого сезона. Гончаренко возглавил команду в декабре.

После встречи с "Локомотивом" Гончаренко не стал отрицать проблем в обороне: "В защите было достаточно много авантюрных действий, которые не добавляли энтузиазма в атаке. Поражение закономерно". "Конечно, нам надо сделать корректировки, чтобы наладить игру. Системно есть проблемы, мы разговариваем с командой, попробуем их устранить", - сказал специалист.

Армейцы не приобрели в текущее трансферное окно ни одного игрока, и, судя по словам после игры генерального директора Романа Бабаева, усиления пока ждать не приходится. "На мой взгляд, по сегодняшнему матчу говорить о том, что нам нужно приобрести кого-то, некорректно, потому что сегодня были ошибки в обороне и атаке, которые и предопределили результат. Ребята старались, и это [поражение] не означает, что на сегодняшний день команда не способна добиваться результата", - сказал Бабаев.

Во втором тайме замену попросил один из лидеров команды Алан Дзагоев, однако Гончаренко после встречи заверил, что замена связана с предыдущей травмой задней поверхности бедра, полученной игроком в мае. "Травмы у него нет, но он еще мало тренировался, чтобы играть все 90 минут", - пояснил тренер.

Ари выбыл надолго

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции заявил, что команда провела свой лучший матч после того, как он вновь возглавил ее в августе 2016 года. "Я ими [игроками команды] восхищен, потому что они запомнили то поражение, которое у нас было здесь (в рамках 25-го тура прошлого чемпионата "Локомотив" проиграл со счетом 0:4 - прим. ТАСС), и очень собранно провели два дня после матча с "Арсеналом". Нам сложно давался тот матч - не было сил после дополнительного времени в матче со "Спартаком", но они нашли силы, и мы отыгрались за то поражение", - сказал тренер.

Он также положительно оценил действия 19-летнего левого защитника Михаила Лысова, который впервые вышел в стартовом составе команды на матч премьер-лиги. На высшем уровне воспитанник клуба дебютировал в матче первого тура с "Арсеналом", выйдя на замену во втором тайме. "Конечно, ошибки были - он в первый раз вышел на такую потрясающую арену, но положительного было намного больше. Не так просто играть на фланге с Марио Фернандесом, но он справился", - считает тренер.

Ари в этой встрече забил свой 50-й гол в премьер-лиге и седьмой в 10 матчах после перехода в "Локомотив". Однако за несколько минут до конца бразилец был заменен после подката полузащитника Александра Головина, форвард смог покинуть поле только на носилках. Помощь медиков потребовалась после встречи и полузащитнику железнодорожников Игорю Денисову.

"Ари получил травму, видимо, достаточно серьезную. Наверное, предстоит операция, и он выбыл надолго. Думаю, у Денисова все попроще", - прокомментировал Семин.

Статистика теперь за "Локомотив"

"Локомотив" вышел вперед в очном противостоянии с ЦСКА в чемпионате России. Перед игрой в пятницу клубы сохраняли равенство - по 22 победы при девяти ничьих и разнице мячей 71:57 в пользу армейцев. "Локомотив" возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах, ЦСКА с тремя очками идет шестым. В следующем туре "Локомотив" 30 июля примет махачкалинский "Анжи", днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".