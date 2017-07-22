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Россияне завоевали 13 золотых медалей в третий день Сурдлимпийских игр

Спорт
22 июля, 2:49 UTC+3 ТАСС

Также на счету команды семь серебряных и пять бронзовых наград, Россия лидирует в неофициальном общекомандном зачете

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ТАСС, 22 июля. Сборная России завоевала 25 медалей - 13 золотых, семь серебряных и пять бронзовых - в третий соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

Пять наград команде принесли дзюдоисты: золотые медали завоевали Рустем Ахметов (свыше 100 кг), Константин Попов (100 кг), Женни Чамыян (70 кг) и Ринат Кадыров (90 кг), серебро в активе Заура Беднякова (81 кг).

В гонке с раздельным стартом на шоссе победил велогонщик Дмитрий Розанов, бронзу завоевал Иван Макаров.

Пловцы завоевали восемь медалей. Золото на счету четверки в эстафете 4х200 м вольным стилем, Виктории Терентьевой на дистанции 800 м вольным стилем, Виталия Оботина в комплексном плавании на 400 м, Ольги Ключниковой на стометровке на спине, Алены Алексеевой на стометровке баттерфляем. Серебро принесли Элеонора Брыканова (100 м, на спине), Мартин Фомин (100 м, на спине). Бронзу выиграла Екатерина Савченко (100 м, баттерфляй).

Борцы греко-римского стиля завоевали четыре награды. Золотая медаль у Эдуарда Ширазданова (80 кг), серебряные - у Кирилла Чулкова (59 кг) и Владислава Тарасова (98 кг), бронза у Андрея Лазукина (71 кг).

В соревнованиях по спортивному ориентированию в дисциплине "спринт" среди мужчин первенствовал Никита Смирнов, среди женщин золото завоевала Мария Макарова, бронзовым призером стала Антонина Найденова. Третье место на Сурдлимпиаде заняла женская команда по настольному теннису.

Общий зачет

После трех дней соревнований сборная России занимает первое место в общекомандном зачете (20 золотых, 12 серебряных и семь бронзовых медалей). Второй идет сборная Турции (5-1-3), третьей - команда Украины (4-6-9).

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.

Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.

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