Конгресс Международной федерации плавания будет проходить каждые два года

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БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Генеральный конгресс Международной федерации плавания (FINA) отныне будет проходить каждые два года во время чемпионатов мира по водным видам спорта. Это решение было принято в субботу во время конгресса FINA в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира.
Ранее генеральный конгресс FINA проходил раз в четыре года.
В субботу конгресс FINA также принял ряд других поправок в конституцию организации. Состав бюро [руководящего органа] организации теперь будет формироваться по новой схеме: из него исключается почетный секретарь, в то время как число вице-президентов остается прежним - их будет пять, от каждого из континентов. Однако теперь из их числа будут выбраны первый вице-президент и второй вице-президент. Ранее существовала только должность первого вице-президента.
Кроме того, число рядовых членов бюро FINA возросло с 15 до 18.