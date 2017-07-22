Китайские синхронистки завоевали золото чемпионата мира в комбинации

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БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Сборная Китая по синхронному плаванию завоевала золотые медали в комбинации на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Китаянки набрали 96,1000 балла. Второе место заняла украинская сборная, на счету которой 94,0000 балла. Бронза в активе японок (93,2000).
Российские синхронистки в этой дисциплине участия не принимали.
Это золото стало первым для сборной Китая в синхронном плавании на чемпионате мира в Будапеште. Всего в активе китайских спортсменов теперь восемь золотых, восемь серебряных и одна бронзовая награды чемпионата мира по водным видам спорта.
Турнир в Будапеште завершится 30 июля.