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Китайские синхронистки завоевали золото чемпионата мира в комбинации

Спорт
22 июля, 14:02 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 22, июля. /ТАСС

Россиянки в этой дисциплине участия не принимали

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Китайские синхронистки

Китайские синхронистки

© EPA/PATRICK B. KRAEMER

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Сборная Китая по синхронному плаванию завоевала золотые медали в комбинации на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Китаянки набрали 96,1000 балла. Второе место заняла украинская сборная, на счету которой 94,0000 балла. Бронза в активе японок (93,2000).

Российские синхронистки в этой дисциплине участия не принимали.

Это золото стало первым для сборной Китая в синхронном плавании на чемпионате мира в Будапеште. Всего в активе китайских спортсменов теперь восемь золотых, восемь серебряных и одна бронзовая награды чемпионата мира по водным видам спорта.

Турнир в Будапеште завершится 30 июля.

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