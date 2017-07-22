Британец Фрум сохранил лидерство перед последним этапом "Тур де Франс"

ТАСС, 22 июля. Британский велогонщик Крис Фрум из команды "Скай" сохранил лидерство в генеральной классификации престижной веломногодневки "Тур де Франс" перед заключительным этапом.

Фрум финишировал третьим на 20-м этапе, индивидуальной "разделке" на 22,5 км. Первенствовал поляк Мацей Боднар из команды Bora-Hansgrohe, вторым стал его соотечественник Михал Квятковский из "Скай".

Данный результат позволил Фруму сохранить лидерство в генеральной классификации (83 часа 55 минут 16 секунд), второе место в общем зачете занимает Ригоберто Уран из Cannondale Drapac (+0.56), третье - француз Ромен Барде AG2R La Mondiale (+1.20).

Традиционно заключительный этап гонки, финиш которой проходит на Елисейских полях в Париже, негласно носит статус товарищеского, а лидер общего зачета финиширует во главе пелотона. Заключительный этап многодневки пройдет 23 июля.