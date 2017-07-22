Олимпийский чемпион по боксу Мехонцев выиграл у Пердомо на Красной площади

ТАСС, 22 июля. Олимпийский чемпион 2012 года по боксу россиянин Егор Мехонцев одержал 13-ю победу на профессиональном ринге. В рейтинговом поединке в весовой категории до 79,38 кг на Красной площади в Москве он выиграл у венесуэльца Гусмира Пердомо по очкам.

В послужном списке Мехонцева теперь 13 побед (8 нокаутом), ни одного поражения, одна ничья.

Россиянин дебютировал в профессиональном боксе 7 декабря 2013 года. Мехонцев считался самым успешным российским боксером на любительском ринге последнего времени. Он единственный в составе национальной команды завоевал золото на Олимпиаде в Лондоне, дважды становился чемпионом Европы, однажды - мира, трижды - России.

В 2013 году боксер принял решение перейти в профессионалы и переехать в США, подписав контракт со знаменитой промоутерской компанией Top Rank. Десять из 13 поединков он провел в США, затем вернулся в Россию, где и проводит поединки.

Пердомо потерпел восьмое поражение при 24 победах (16 нокаутом). Он занимает 15-е место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок прошел в рамках празднования Дня бокса на Красной площади.