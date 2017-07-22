Белорусская спортсменка Прокопенко стала чемпионкой Европы по современному пятиборью

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ТАСС, 22 июля. Анастасия Прокопенко из Белоруссии стала чемпионкой Европы по современному пятиборью, который проходит в Минске.
Прокопенко набрала 1350 очков. Второе место заняла венгерка Шаролта Ковач (1336), третье - Илке Озюксель из Турции (1333).
Лучшая из россиянок Ульяна Баташова заняла девятое место (1306). Анна Буряк стала 21-й (1264), Екатерина Хураськина - 25-й (1250), Гульназ Губайдуллина - 33-й (959).
Чемпионат Европы по современному пятиборью завершится 24 июля.