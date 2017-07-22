Жуков считает объединение бокса в РФ под эгидой одной федерации положительным изменением

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МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает положительным изменением объединение профессионального и олимпийского бокса под эгидой Федерации бокса России. Такое мнение Жуков высказал ТАСС на проходящем на Красной площади Дне российского бокса.
"Объединение профессионалов и любителей усилит наши позиции, объединение - это всегда на пользу, - сказал Жуков. - Сегодня вот проводится отличное мероприятие для всех любителей бокса, в таком культовом месте. Вряд ли кто- то еще сможет повторить такое. Да и поединки сегодня хорошие по накалу".
Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране. Ранее профессиональный бокс в стране регулировала Федерация профессионального бокса России (ФПБР), руководителем которой был советский боксер Виктор Агеев. Основные функциональные обязанности в ФПБР выполнял генеральный секретарь Игорь Мазуров.