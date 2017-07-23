Гимнастка Арина Аверина завоевала золото в упражнениях с лентой на Всемирных играх

ТАСС, 23 июля. Россиянка Арина Аверина стала победительницей соревнований по художественной гимнастике в упражнениях с лентой на Всемирных играх в польском Вроцлаве.

Победительница заработала 16,850 балла. Второй стала Дина Аверина (16,800), третьей - белоруска Катерина Галкина (16,475).

В упражнениях с булавами победила Дина Аверина (19,100). Второй стала израильтянка Линой Ашрам (16,300), третьей - Арина Аверина (16,300).

Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.