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Сборная России завоевала 13 золотых медалей во второй день Всемирных игр

Спорт
23 июля, 1:35 UTC+3 ТАСС

Также на счету российских спортсменов две серебряные и пять бронзовых медалей

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Дина Аверина

Дина Аверина

© EPA/TAMAS KOVACS HUNGARY

ТАСС, 23 июля. Сборная России завоевала 13 золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей во второй соревновательный день Всемирных игр, которые проходят в польском Вроцлаве.

В художественной гимнастике Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с булавами и серебро в упражнениях с лентой, Арина Аверина стала победительницей в упражнениях с лентой и бронзовым призером в упражнениях с булавами.

Золото в активе представителей сумо Батыра Алтыева (легкий вес), Ацамаза Казиева (средний вес), Василия Маргиева (тяжелый вес) и Анны Поляковой (тяжелый вес). Ольга Давыдко (тяжелый вес) стала серебряным призером. Юлия Каплина завоевала золото в соревнованиях по скалолазанию, Станислав Кокорин и Анна Цыганова выиграли бронзовые награды.

Сборная России стала победительницей в командных соревнованиях по спортивной акробатике. В соревнованиях по подводному плаванию золото завоевали мужская сборная России в эстафете 4х100 метров, Павел Кабанов (50 метров, ныряние) Андрей Арбузов (50 метров, классические ласты), Дмитрий Журман (200 метров), Екатерина Михайлушкина (100 метров). Бронзовые медали на счету Дмитрия Кокорева (200 метров) и Анны Бер (100 метров).

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете - 18 золотых медалей, шесть серебряных, семь бронзовых. Вторыми идут итальянцы (7-5-4), третьими - немцы (6-6-5).

Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.

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