Россиянка Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м комплексом

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский призер и четырехкратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова квалифицировалась в полуфинал на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Ефимова финишировала шестой в своем заплыве и показала 13-е общее время (2.12,41).

С первым временем в финал вышла трехкратная олимпийская чемпионка из Венгрии Катинка Хоссу (2.07,49). Второе время показала канадка Сидне Пикрем (2.10,14), третье - американка Мэдисон Кокс (2.10,16).

Другая россиянка Виктория Андреева не смогла выйти в полуфинал. Она финишировала шестой в своем заплыве и показала 17-е общее время (2.13,16). В следующую стадию вышли 16 спортсменок.

Полуфиналы в плавании на 200 метров комплексом среди женщин пройдут позднее в воскресенье, финал - в понедельник.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.