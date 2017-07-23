"Динамо" ведет переговоры по аренде футболиста "Зенита" Цаллагова

Россияне Пригода и Занько вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м брассомСпорт 23 июля, 12:53
Россиянка Попова вышла в финал ЧМ в плавании на 400 м вольным стилемСпорт 23 июля, 12:31
Обратившаяся к Путину студентка сможет обучаться в ЦМШ по двум специальностям бесплатноОбщество 23 июля, 12:22
"Динамо" ведет переговоры по аренде футболиста "Зенита" ЦаллаговаСпорт 23 июля, 12:19
Россиянка Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м комплексомСпорт 23 июля, 11:46
Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследованиеПроисшествия 23 июля, 11:32
Авиашоу МАКС-2017. День шестой. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 23 июля, 11:10
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧСПроисшествия 23 июля, 10:58
Российские волейболистки проиграли японкам в матче Гран-приСпорт 23 июля, 10:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Динамо" может арендовать полузащитника "Зенита" Ибрагима Цаллагова. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор московского клуба Евгений Кречетов.
Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщало, что 26-летний футболист перейдет в "Динамо" на правах аренды.
"У "Динамо" есть интерес к Цаллагову, на данный момент ведутся переговоры. Трансфер еще не оформлен, думаю, что на следующей неделе сможем договориться и объявить о переходе", - сказал Кречетов.
В сезоне-2016/17 Цаллагов провел 19 игр в чемпионате и Кубке России за самарские "Крылья Советов", в которых отдал три голевые передачи. Затем полузащитник перешел в "Зенит", за который сыграл в восьми матчах Российской футбольной премьер-лиги, отметившись одной результативной передачей.