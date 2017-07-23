"Динамо" ведет переговоры по аренде футболиста "Зенита" Цаллагова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Динамо" может арендовать полузащитника "Зенита" Ибрагима Цаллагова. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор московского клуба Евгений Кречетов.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщало, что 26-летний футболист перейдет в "Динамо" на правах аренды.

"У "Динамо" есть интерес к Цаллагову, на данный момент ведутся переговоры. Трансфер еще не оформлен, думаю, что на следующей неделе сможем договориться и объявить о переходе", - сказал Кречетов.

В сезоне-2016/17 Цаллагов провел 19 игр в чемпионате и Кубке России за самарские "Крылья Советов", в которых отдал три голевые передачи. Затем полузащитник перешел в "Зенит", за который сыграл в восьми матчах Российской футбольной премьер-лиги, отметившись одной результативной передачей.