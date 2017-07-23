Академия AIBA открыта на подмосковной базе "Озеро Круглое"

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Академия Международной ассоциации бокса (AIBA) по подготовке кадров открыта на подмосковной тренировочной базе сборных команд России "Озеро Круглое".

Торжественная церемония открытия с участием президента AIBA Чинг-Куо Ву, заместителя министра спорта РФ Павла Новикова и генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева прошла в воскресенье.

Как отметили организаторы мероприятия, академия будет проводить курсы повышения квалификации для тренеров, врачей и других специалистов.

24-25 июля в Москве также пройдет исполком AIBA.