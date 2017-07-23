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Замминистра спорта РФ: Челябинск может принять чемпионат мира по боксу 2019 года

Спорт
23 июля, 14:18 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ область/ 23, июля. /ТАСС

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России подала заявку на проведение чемпионата мира 2019 года среди мужчин

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Павел Новиков

Павел Новиков

© Владимир Гердо/ТАСС, архив

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Челябинск также может принять чемпионат мира по боксу в 2019 году. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра спорта Павел Новиков.

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России подала заявку на проведение чемпионата мира 2019 года среди мужчин.

"Мы рассчитываем на поддержку Международной ассоциации бокса [AIBA] и Европейской конфедерации бокса в выборах страны - организатора чемпионата мира [2019 года]. Мы готовы, подали заявку. Мы предлагаем Челябинск и Сочи, но соревнования такого уровня у нас могут принять и другие города", - сказал Новиков.

24 и 25 июля в Москве пройдет исполком AIBA. Члены исполкома примут решение о городе - организаторе чемпионата мира 2019 года.

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