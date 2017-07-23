Женская сборная России выиграла первый в истории чемпионат Европы по пляжному регби

ТАСС, 23 июля. Женская сборная России обыграла команду Грузии в финале чемпионата Европы по пляжному регби, который завершился в Москве. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиянок.

Отечественные регбистки стали первыми в истории чемпионками Европы по пляжному регби.

В матче за третье место сборная Белоруссии со счетом 5:3 одержала победу над командой Латвии.

Мужская сборная России в финале турнира уступила итальянцам со счетом 5:6. В матче за третье место грузинские регбисты со счетом 8:1 были сильнее румын.

Первый в истории чемпионат Европы по пляжному регби среди мужских и женских команд прошел 22 и 23 июля в московском Центре пляжных видов спорта "Динамо" на Водном стадионе. В чемпионате участвовали 8 мужских и 4 женские команды. Матчи проходили в формате "пять на пять".